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Харлан: Хотели попасть в топ-8
Украинка подвела итоги
Фото: Red Bull
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала выступление на этапе Кубка мира в Синт-Никлассе.
"Исходящие получились очень эмоциональными, потому что после этого решения мы не знаем, как реагировать… Подавленное состояние было. Все подходили, сочувствовали, говорили, что они с нами. В первый день я не фехтовала, очень много говорила об этой ситуации, как переживаю это Эти две недели были адом для меня, я хотела нормально подготовиться к этим соревнованиям, последним перед отбором на Олимпиаду, и когда это решение приняли, оно сильно подкосило меня морально, поэтому к этим соревнованиям я не была готова морально. не такой, как хотелось.
Мы настраивались на командные соревнования, хотели попасть в топ-8. Знали, что будет тяжело, потому что там команда Франции, первый номер рейтинга. Мы разговаривали с девчонками, я говорила плохие слова, не могу повторить их сейчас. Но я сказала, что мы можем победить их. Это сработало и понравилось, что когда фехтовали против Франции, то боролись. проигрывали всю встречу, но не сдавались", - сказала Харлан.
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