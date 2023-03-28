Фехтовальщики обратились в МОК и FIE не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Более 300 фехтовальщиков обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) с запросом пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов на международные турниры.

Письмо подписали 318 фехтовальщиков (286 из них действующие) со всей Европы, а также из США, Канады, Мексики, Бразилии, Чили и Японии. Приводит текст письма Reuters.

"С полным пренебрежением к голосам спортсменов вы позволили россии и белорусе вернуться к соревнованиям FIE. Это очевидное нарушение позиции МОК... и это в очередной раз показывает, что интересы россии важнее голосов и прав спортсменов, особенно из Украины".

Отметим, что FIE допустила россиян и белорусов на этапы Кубка мира с апреля, когда стартует квалификация на Олимпийские игры-2024.