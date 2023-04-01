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МОК отреагировал на решение украинского правительства
Сидите и молчите
paris2024.org
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Кабинета министров Украины по поводу запрета спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы. Заявление организации цитирует Reuters:
"Такое решение только повредит украинскому сообществу спортсменов. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее чешская теннисистка Квитова
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