МОК отреагировал на решение украинского правительства

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Кабинета министров Украины по поводу запрета спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы. Заявление организации цитирует Reuters:

"Такое решение только повредит украинскому сообществу спортсменов. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях" – говорится в сообщении.