Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг против допуска россиян к международным соревнованиям
Четкая и правильная позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг выступила резко против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Ее слова цитирует Expressen:
"Я не лезу в политическую игру, но пока идет война в Украине, я чувствую, что допуск россиян к соревнованиям – совсем неправильный.
Мне жаль спортсменов. Им приходится расплачиваться. Я ничего не имею против спортсменов" – сказала она.
Напомним, что ранее чешская теннисистка Квитова
Популярное сейчас
- Черноморец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Ужасная ошибка голкипера все начала. Бавария – Боруссия Д 4:2. Видео голов и обзор матча
- Джошуа победно вернулся на ринг после двух подряд поражений
- МОК отреагировал на решение украинского правительства
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО