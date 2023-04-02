Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг против допуска россиян к международным соревнованиям

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг выступила резко против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Ее слова цитирует Expressen:

"Я не лезу в политическую игру, но пока идет война в Украине, я чувствую, что допуск россиян к соревнованиям – совсем неправильный.

Мне жаль спортсменов. Им приходится расплачиваться. Я ничего не имею против спортсменов" – сказала она.