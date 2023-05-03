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Названа одна из причин смерти олимпийской чемпионки

Олимпиада
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Она могла покончить жизнь самоубийством

Названа одна из причин смерти олимпийской чемпионки

Фото: sport.24tv.ua

Новина українською

Выдвинута первая версия причины смерти олимпийской чемпионки 2016 года в эстафете, чемпионки мира в беге на 100 метров, американки Тори Боуи.

32-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, сообщает издание Sportsmax.tv со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отметим, что в интервью перед победным для себя чемпионатом мира — 2017 Тори признавалась, что была близка к суициду, но спорт спас ей жизнь. "Помню, как я увидела пистолет и подумала: "Боже, вот как я должна умереть"", — сказала спортсменка в 2017 году.

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