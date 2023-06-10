Беленюк: Если россияне приедут в Париж, это будут постоянные провокации и драки

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк выступил резко против допуска россиян к Олимпийским играм 2024 в Париже. Его слова цитирует kamp-sport:

– У них нет никакого морального права находиться на подобных соревнованиях. Если они будут допущены, будет много конфликтов. Все прекрасно понимают, сколько спортсменов погибло на войне, какое их количество потеряло родных и близких. Трудно будет все проконтролировать.

Если украинцы узнают, что приехали россияне, они точно узнают, где они живут. Историй может быть много. Я считаю, что МОК должен принять разумное решение.

– Томас Бах понимает последствия решения о допуске россиян и белорусов?

– Как я понимаю, у него есть желание допустить спортсменов под нейтральным флагом. Не знаю, каковы будут критерии отбора. Надеюсь, что справедливость возобладает в этом вопросе.

Если россияне приедут в Париж, это не будет праздником спорта. Это будут постоянные провокации и потасовки. Это точно не завершится чем-то хорошим. Эта страна сделала много бед для всех украинцев, а их спортсмены трусливо об этом молчали, – сказал Беленюк.