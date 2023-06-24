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Харлан об Олимпиаде: Очень люблю команду, но хочу выступить в индивидуальных соревнованиях

Олимпиада
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Харлан об Олимпиаде: Очень люблю команду, но хочу выступить в индивидуальных соревнованиях

Фото: Red Bull

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что хотела бы выступить на Олимпиаде 2024 в индивидуальной программе. Ее слова цитирует Суспільне:

"Во-первых, меня не устраивает попасть на Олимпиаду только в составе сборной. Я очень люблю свою команду, и все знают, как я отдаюсь, выступая за нее. У нас есть шансы и в личных соревнованиях – у Юли Бакастовой, Алины Комащук, Елены Кравацкой. Мы заслуживаем этого.

Нельзя тешить себя тем, что у нас есть сборная, но закрывать глаза на отсутствие возможности фехтовать в личных. Я так не хочу, это мое личное мнение. Всегда лучше привозить с больших турниров две или три медали, а не одну командную.

Могу сказать, что у нас не очень высокие шансы отобраться. Если смотреть на последние соревнования, то да, они есть. Но мы не можем знать будущего. Мы настраиваемся только на тяжелый труд, в частности, и ментальный.

Эти эмоциональные качели… Каждый день новая информация, ты постоянно в подвешенном состоянии. Это очень трудно. Мы в таком состоянии уже полтора года, но кому-то еще труднее" – сказала она.

Напомним, что ранее международная федерация волейбола исключила из рейтинга россию и белоруссию.

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В статье: Ольга Харлан
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