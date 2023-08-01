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Глава НОК Латвии выступил против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде

Олимпиада
(1 голосов)

Янис Букс придерживается позиции большинства стран

Глава НОК Латвии выступил против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде

Новина українською

Глава Латвийского олимпийского комитета Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Слова Букса приводит Inside the Games.

"Пока российские солдаты принимают участие в войне в Украине, лично я считаю, что россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде".

Нейтральное знамя никак не меняет статус стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки страны. В России спорт и политика отчетливо идут рука об руку".

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