Глава НОК Латвии выступил против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде

Глава Латвийского олимпийского комитета Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Слова Букса приводит Inside the Games.

"Пока российские солдаты принимают участие в войне в Украине, лично я считаю, что россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде".

Нейтральное знамя никак не меняет статус стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки страны. В России спорт и политика отчетливо идут рука об руку".