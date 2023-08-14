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Вадим Гутцайт высказался о бойкоте Олимпиады-2024

Олимпиада
(1 голосов)

Украина планирует выступать на Олимпийских играх 2024

Вадим Гутцайт высказался о бойкоте Олимпиады-2024

Мінмолодіспорту

Новина українською

Украина планирует выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже вне зависимости от допуска российских и белорусских спортсменов. При этом наша страна готова бойкотировать турнир, если представителям стран-агрессорок разрешат выступать в столице Франции с их национальной символикой.

Об этом в интервью японскому информационному агентству Kyodo News заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина была, есть и будет. Мы не обращаем внимания на этих спортсменов из РФ и РБ, потому что для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены. Они под нейтральным флагом. Но если Россия и Беларусь будут выступать под своим флагом, мы не будем участвовать в этой Олимпиаде", – сказал Гутцайт.

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В статье: Вадим Гутцайт
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Источник:
obozrevatel

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