Лузан и Терета завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Валерия Терета заняли 8 место на чемпионате мира 2023 по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 метров в каноэ-двойке.

Наши спортсменки сумели квалифицироваться на Олимпийские игры 2024, которые пройдут во французском Париже.

Также украинки смогут выступить в дисциплине 200 метров каноэ-одиночка.

Напомним, что на дистанции 500 метров в каноэ-двойке в 2020 году Лузан стала серебряным призером лондонской Олимпиады. Тогда партнершей по команде была Анастасия Четверикова, которая недавно взяла паузу из-за рождения ребенка.

На сегодняшний день у Украины есть 28 лицензий на Олимпийские игры 2024.