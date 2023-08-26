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Лузан и Терета завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Олимпиада
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Но чемпионат мира провалили

Лузан и Терета завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Валерия Терета заняли 8 место на чемпионате мира 2023 по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 метров в каноэ-двойке.

Наши спортсменки сумели квалифицироваться на Олимпийские игры 2024, которые пройдут во французском Париже.

Также украинки смогут выступить в дисциплине 200 метров каноэ-одиночка.

Напомним, что на дистанции 500 метров в каноэ-двойке в 2020 году Лузан стала серебряным призером лондонской Олимпиады. Тогда партнершей по команде была Анастасия Четверикова, которая недавно взяла паузу из-за рождения ребенка.

На сегодняшний день у Украины есть 28 лицензий на Олимпийские игры 2024.

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В статье: Олимпиада-2024 Людмила Лузан
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