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МОК не допустил российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры
Они стартуют в сентябре
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский совет Азии (OCA) заявил, что спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к соревнованиям на Азиатских играх. Так решил Международный олимпийский комитет
Напомним, что соревнования начинаются 23 сентября.
"Никаких российских или белорусских атлетов. Это решение МОК, а не OCA", — приводит заявление OCA The Indian Express.
Ранее ОСА согласился допустить на Азиатские игры максимум 500 спортсменов из двух стран, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Это решение должен был одобрить МОК, подтверждающих сообщений от которого в ОСА до сих пор не поступало.
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