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В МОК подтвердили решение о недопуске россиян и белорусов к Азиатским играм

Олимпиада
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О чудо чудное, неужели здравый смысл

В МОК подтвердили решение о недопуске россиян и белорусов к Азиатским играм

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В заявлении Международного олимпийского комитета официально подтверждено, что россиян и белорусов не допустят к участию в Азиатских играх 2023.

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023, которая обсуждалась на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась невыполнимой по техническим причинам" – говорится в сообщении МОК.

Напомним, что Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

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В статье: МОК
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