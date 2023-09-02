В МОК подтвердили решение о недопуске россиян и белорусов к Азиатским играм

В заявлении Международного олимпийского комитета официально подтверждено, что россиян и белорусов не допустят к участию в Азиатских играх 2023.

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023, которая обсуждалась на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась невыполнимой по техническим причинам" – говорится в сообщении МОК.

Напомним, что Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.