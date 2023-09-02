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В МОК подтвердили решение о недопуске россиян и белорусов к Азиатским играм
О чудо чудное, неужели здравый смысл
Getty Images/Global Images Ukraine
В заявлении Международного олимпийского комитета официально подтверждено, что россиян и белорусов не допустят к участию в Азиатских играх 2023.
"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023, которая обсуждалась на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась невыполнимой по техническим причинам" – говорится в сообщении МОК.
Напомним, что Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
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