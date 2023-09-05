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Россияне Исинбаева и Тармищев остались в комиссиях МОК

Олимпиада
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Сохранил свою должность и Сергей Бубка

Россияне Исинбаева и Тармищев остались в комиссиях МОК

фото из свободных источников

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Международный олимпийский комитет обновил состав собственных комиссий на 2023 год.

Экс-глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка остался главой комиссии по взаимоотношениям спортсменов.

В различных комиссиях утратили свои места россияне Станислав Поздняков, Родион Плитухин и Владимир Лисин.

Однако бывшая легкоатлетка Елена Исинбаева осталась в комиссии атлетов, а глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вошел в комиссию Олимпизм 365.

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В статье: МОК Сергей Бубка Олимпиада-2024 война с россией Елена Исинбаева
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Источник:
IOC

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