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Россияне Исинбаева и Тармищев остались в комиссиях МОК
Сохранил свою должность и Сергей Бубка
фото из свободных источников
Международный олимпийский комитет обновил состав собственных комиссий на 2023 год.
Экс-глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка остался главой комиссии по взаимоотношениям спортсменов.
В различных комиссиях утратили свои места россияне Станислав Поздняков, Родион Плитухин и Владимир Лисин.
Однако бывшая легкоатлетка Елена Исинбаева осталась в комиссии атлетов, а глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вошел в комиссию Олимпизм 365.
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