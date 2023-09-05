Россияне Исинбаева и Тармищев остались в комиссиях МОК

Международный олимпийский комитет обновил состав собственных комиссий на 2023 год.

Экс-глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка остался главой комиссии по взаимоотношениям спортсменов.

В различных комиссиях утратили свои места россияне Станислав Поздняков, Родион Плитухин и Владимир Лисин.

Однако бывшая легкоатлетка Елена Исинбаева осталась в комиссии атлетов, а глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вошел в комиссию Олимпизм 365.