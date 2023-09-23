Российский чемпион Олимпийских игр Нагорный попал под санкции Канады

Канада ввела санкции против 42 физических и 21 юридического лица из россии. Под ограничение попал олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике никита нагорный.

Кроме спортивной деятельности, он занимается еще и военно-пропагандистской – является начальником ВПМО "юнармия", против которой также введены санкции.

Отметим, что нагорный – заслуженный мастер спорта россии. В 2016 году на Олимпиаде в Рио получил серебро. Также в своем активе у него три победы на чемпионатах мира и восемь побед на чемпионатах Европы.