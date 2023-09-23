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Российский чемпион Олимпийских игр Нагорный попал под санкции Канады
Только так и никак по другому
Getty Images/Global Images Ukraine
Канада ввела санкции против 42 физических и 21 юридического лица из россии. Под ограничение попал олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике никита нагорный.
Кроме спортивной деятельности, он занимается еще и военно-пропагандистской – является начальником ВПМО "юнармия", против которой также введены санкции.
Отметим, что нагорный – заслуженный мастер спорта россии. В 2016 году на Олимпиаде в Рио получил серебро. Также в своем активе у него три победы на чемпионатах мира и восемь побед на чемпионатах Европы.
Напомним, что ранее украинский борец Фильчаков
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