Бах заявил о возможности организации Олимпийских игр по киберспорту

Президент МОК Томас Бах заявил, что его организация рассматривает возможность проведения Олимпийских игр по киберспорту.

Об этом он заявил на открытии 141 сессии МОК в Мумбаи:

"Я попросил нашу новую комиссию по киберспорту МОК изучить вопрос создания Олимпийских игр по киберспорту. Мы выбрали подход, который позволит нам быть активными в киберспортивном пространстве, оставаясь верными нашим ценностям, которыми мы руководствовались более века.

Относительно киберспорта наши ценности были и остаются красной линией, которую мы не пересечем. Наша кристально четкая позиция завоевывает все большее уважение среди киберспортивного сообщества. Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру, чтобы полностью соответствовать нашим олимпийским ценностям – чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям

Обладая опытом этой Олимпийской виртуальной серии, мы запустили Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре в начале этого года. В Сингапуре мы обнаружили, что наш комплексный подход работает. Мы успешно объединили олимпийское и киберспортивное сообщество.

Молодое поколение имеет совершенно новый образ мышления. Сейчас они живут цифровой жизнью. Мы не должны игнорировать их мнения, если мы не хотим поставить под угрозу свое будущее. Мы должны дать им возможность управлять своим молодым мышлением.

Мы должны разработать целостный анализ возможностей и рисков ИИ, а затем немедленно начать работу. С удовольствием сообщаю, что эта работа уже ведется. Если дела пойдут хорошо, вы можете увидеть первые последствия этого уже в Париже.

Сегодня спорт вынужден конкурировать за время и внимание молодежи. Поэтому мы должны достучаться до молодежи там, где она находится в этом цифровом мире. Это не просто технологический вызов – это демографический" – сказал он.