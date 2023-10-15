Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бах заявил о возможности организации Олимпийских игр по киберспорту
Зато каратэ им не нравится
скриншот
Президент МОК Томас Бах заявил, что его организация рассматривает возможность проведения Олимпийских игр по киберспорту.
Об этом он заявил на открытии 141 сессии МОК в Мумбаи:
"Я попросил нашу новую комиссию по киберспорту МОК изучить вопрос создания Олимпийских игр по киберспорту. Мы выбрали подход, который позволит нам быть активными в киберспортивном пространстве, оставаясь верными нашим ценностям, которыми мы руководствовались более века.
Относительно киберспорта наши ценности были и остаются красной линией, которую мы не пересечем. Наша кристально четкая позиция завоевывает все большее уважение среди киберспортивного сообщества. Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру, чтобы полностью соответствовать нашим олимпийским ценностям – чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям
Обладая опытом этой Олимпийской виртуальной серии, мы запустили Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре в начале этого года. В Сингапуре мы обнаружили, что наш комплексный подход работает. Мы успешно объединили олимпийское и киберспортивное сообщество.
Молодое поколение имеет совершенно новый образ мышления. Сейчас они живут цифровой жизнью. Мы не должны игнорировать их мнения, если мы не хотим поставить под угрозу свое будущее. Мы должны дать им возможность управлять своим молодым мышлением.
Мы должны разработать целостный анализ возможностей и рисков ИИ, а затем немедленно начать работу. С удовольствием сообщаю, что эта работа уже ведется. Если дела пойдут хорошо, вы можете увидеть первые последствия этого уже в Париже.
Сегодня спорт вынужден конкурировать за время и внимание молодежи. Поэтому мы должны достучаться до молодежи там, где она находится в этом цифровом мире. Это не просто технологический вызов – это демографический" – сказал он.
Напомним, что ранее в МОК
Популярное сейчас
- Костюк провожает французское лето на побережье моря в Ницце. Фото
- Победа с голом-шедевром. ФОТОрепортаж с матча Украина – Северная Македония 2:0
- Урожайный день на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- МОК о возвращении россиян: Мы не наблюдали никаких протестов или отказов
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Новости по теме
- 00:11 Украинские МОК планирует допустить к ОИ-2024 под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддерживали войну в Украине
- 21:58 Украинские Шмыгаль: Украина и еще 34 страны готовы бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов
- 18:31 Украинские Президент МОК: Миссия Олимпийских игр – объединить весь мир в мирном соревновании