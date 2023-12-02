  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Президент МОК о допуске россиян на Олимпиаду: Мы будем изучать геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент МОК о допуске россиян на Олимпиаду: Мы будем изучать геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт

Олимпиада
Обновлено

Контрацептив штопаный

Президент МОК о допуске россиян на Олимпиаду: Мы будем изучать геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт

скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, когда его организация примет решение о допуске (или недопуске) россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024.

"Мы будем изучать геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт.

Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.

В зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте" – сказал он.

Напомним, что ранее стало известно, кто выступит в биатлонном мужском спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

По теме
yellow-arrow
Романчук: Задачи на олимпийский сезон стоят высокие
yellow-arrow
Официально. Вадим Гутцайт потерял должность Министра молодежи и спорта Украины
yellow-arrow
Франция подала заявку на проведение Олимпийских игр-2030
Томас Бах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua.tribuna
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости