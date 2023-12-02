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Президент МОК о допуске россиян на Олимпиаду: Мы будем изучать геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, когда его организация примет решение о допуске (или недопуске) россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024.
"Мы будем изучать геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт.
Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.
В зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте" – сказал он.
Напомним, что ранее стало известно, кто
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