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Сборная Украины по боксу может бойкотировать Олимпиаду 2024
Причина всем известна
Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский прокомментировал
"Они сами себе противоречат. Разорвали отношения с Олимпийским комитетом россии, и здесь допускают к Олимпийским играм. Они же россию представляют, не суть важно, какой у них флаг. Они ведь не откажутся от того, что они русские.
У нас принято решение, что там, где выступают россияне в боксе, мы не участвуем. Моя позиция как тренера: я не буду находиться в одном помещении, не буду выходить в один ринг с россиянами. Если бы что-то изменилось, я не буду ехать на эти соревнования. Тренеры лично, если захотят, я не могу запретить. Мое мнение неизменно" – сказал он.
Напомним, ранее Беленюк
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