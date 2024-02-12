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От Южной Америки. Определились еще два потенциальных соперника сборной Украины на Олимпийских Играх-2024
Остались еще четыре вакантных места
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
В Южной Америке (зона КОНМЕБОЛ) закончился олимпийский квалификационный турнир. Он состоял из двух этапов, где сначала соревновались все сборные, а затем остались четыре лучших. Они и разыграли между собой две путевки на турнир.
стали сборные Парагвая и Аргентины. Они присоединяются к списку потенциальных соперников сборной Украины на групповом раунде Олимпийских Игр-2024.
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В общем, известны уже двенадцать участников турнира. Из них не являются потенциальными соперниками Украины на групповом раунде три представителя Европы (Испания, Франция, Израиль):
Украина, Испания, Франция, Израиль (от Европы);
- Марокко, Египет, Мали (от Африки);
- США, Доминиканская Республика (от Северной Америки);
- Парагвай, Аргентина (от Южной Америки);
- Новая Зеландия (от Океании).
Вакантны еще четыре места: три – для Азии, еще одно место будет разыграно в африканско-азиатском плей-офф (там уже имеет место сборная Гвинеи).
- Пятнадцатого апреля стартует квалификационный турнир в Азии (продлится до третьего мая).
- Последним определится участник из африканско-азиатского плей-офф.
Жеребьевка группового раунда ОИ-2024 состоится после определения всех участников турнира
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