От Южной Америки. Определились еще два потенциальных соперника сборной Украины на Олимпийских Играх-2024

В Южной Америке (зона КОНМЕБОЛ) закончился олимпийский квалификационный турнир. Он состоял из двух этапов, где сначала соревновались все сборные, а затем остались четыре лучших. Они и разыграли между собой две путевки на турнир.

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стали сборные Парагвая и Аргентины. Они присоединяются к списку потенциальных соперников сборной Украины на групповом раунде Олимпийских Игр-2024.

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В общем, известны уже двенадцать участников турнира. Из них не являются потенциальными соперниками Украины на групповом раунде три представителя Европы (Испания, Франция, Израиль):

Украина, Испания, Франция, Израиль (от Европы);

Марокко , Египет , Мали (от Африки );

, , ); США , Доминиканская Республика ( от Северной Америки );

, ( ); Парагвай , Аргентина ( от Южной Америки );

, ( ); Новая Зеландия (от Океании).

Вакантны еще четыре места: три – для Азии, еще одно место будет разыграно в африканско-азиатском плей-офф (там уже имеет место сборная Гвинеи).

- Пятнадцатого апреля стартует квалификационный турнир в Азии (продлится до третьего мая).

- Последним определится участник из африканско-азиатского плей-офф.

Жеребьевка группового раунда ОИ-2024 состоится после определения всех участников турнира