Украина обратилась в МОК с требованием не допустить россиян к международным соревнованиям

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

В документе отмечается, что на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте (Румыния) под "нейтральным" флагом выступил россиянин, открыто поддерживающий войну против Украины, незаконно посещавший временно оккупированные украинские территории и фотографировавшийся с военными страны-агрессора.

"У нас есть информация и фото, подтверждающие, что этот человек находился на временно оккупированной территории Украины (Запорожская область), поддерживает российских военных и войну россии против Украины.

Хотим еще раз подчеркнуть твердую позицию Украины. Пока российские войска при поддержке правительства беларуси будут продолжать совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях, в любом статусе, в том числе в нейтральном" – говорится в сообщении.