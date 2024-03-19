Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нейтральные спортсмены не будут допущены к церемонии открытия Олимпийских игр-2024
Ранее МОК допустил россиян и белорусов к соревнованиям
paris2024.org
"Нейтральные" спортсмены не будут допущены к участию в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Напомним, что в конце 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам принять участие в индивидуальных соревнованиях Олимпиады-2024, но если они будут соответствовать правилам нейтралитета.
МОК также создал комиссию, которая будет проверять каждого спортсмена, соответствует ли он критериям нейтралитета. Также награды этих спортсменов не будут учтены в зачет Олимпиады.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Уже судил эти команды. Известна бригада арбитров матча Босния и Герцеговина - Украина
- Украина проведет спарринг с одной из самых титулованных сборных мира
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн