Нейтральные спортсмены не будут допущены к церемонии открытия Олимпийских игр-2024

"Нейтральные" спортсмены не будут допущены к участию в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, что в конце 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам принять участие в индивидуальных соревнованиях Олимпиады-2024, но если они будут соответствовать правилам нейтралитета.

МОК также создал комиссию, которая будет проверять каждого спортсмена, соответствует ли он критериям нейтралитета. Также награды этих спортсменов не будут учтены в зачет Олимпиады.