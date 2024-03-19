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Нейтральные спортсмены не будут допущены к церемонии открытия Олимпийских игр-2024

Олимпиада
Обновлено

Ранее МОК допустил россиян и белорусов к соревнованиям

Нейтральные спортсмены не будут допущены к церемонии открытия Олимпийских игр-2024

paris2024.org

Новина українською

"Нейтральные" спортсмены не будут допущены к участию в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, что в конце 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам принять участие в индивидуальных соревнованиях Олимпиады-2024, но если они будут соответствовать правилам нейтралитета.

МОК также создал комиссию, которая будет проверять каждого спортсмена, соответствует ли он критериям нейтралитета. Также награды этих спортсменов не будут учтены в зачет Олимпиады.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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