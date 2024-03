Появилось фото флага, под которым будут выступать нейтральные спортсмены на Олимпийских играх — 2024.

Напомним, что соревнования пройдут в Париже (Франция).

????Acronym alert ????



IOC to establish Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP) to decide what Russian and Belorussian athlete can compete in Paris Olympics.



They will compete as Individual Neutral Athletes (AIN) and their medals won't show on medal table. pic.twitter.com/xkZ3aA0y4X