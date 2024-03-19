  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Появилось фото флага, под которым будут выступать нейтральные спортсмены на Олимпийских играх-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Появилось фото флага, под которым будут выступать нейтральные спортсмены на Олимпийских играх-2024

Олимпиада
Обновлено

Они должны будут соответствовать правилам нейтралитета

Появилось фото флага, под которым будут выступать нейтральные спортсмены на Олимпийских играх-2024

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Появилось фото флага, под которым будут выступать нейтральные спортсмены на Олимпийских играх — 2024.

Напомним, что соревнования пройдут в Париже (Франция).

Ранее стало известно, что нейтральные спортсмены не будут допущены к участию в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Нейтральные спортсмены не будут допущены к церемонии открытия Олимпийских игр-2024
yellow-arrow
Путин отверг предложение Макрона по прекращению огня на время Олимпийских игр
yellow-arrow
Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости