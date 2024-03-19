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Появилось фото флага, под которым будут выступать нейтральные спортсмены на Олимпийских играх-2024
Они должны будут соответствовать правилам нейтралитета
фото из свободных источников
Появилось фото флага, под которым будут выступать нейтральные спортсмены на Олимпийских играх — 2024.
Напомним, что соревнования пройдут в Париже (Франция).
????Acronym alert ????— James Toney (@jtoneysbeat) March 19, 2024
IOC to establish Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP) to decide what Russian and Belorussian athlete can compete in Paris Olympics.
They will compete as Individual Neutral Athletes (AIN) and their medals won't show on medal table. pic.twitter.com/xkZ3aA0y4X
Ранее стало известно, что нейтральные спортсмены не будут допущены к участию в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
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