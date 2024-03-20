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Состоялась жеребьёвка баскетбольных турниров Олимпиады-2024
Команды будут разделены на три группы
paris2024.org
В Мисе (Швейцария) прошла жеребьёвка баскетбольных турниров Олимпиады 2024 года. Мужские и женские национальные команды были разделены на три группы.
Результаты группового турнира Олимпийских игр 2024 года среди мужских сборных:
Группа А: Австралия, победитель отборочного турнира в Греции, Канада, победитель отборочного турнира в Испании.
Группа B: Франция, Германия, Япония, победитель отборочного турнира в Латвии.
Группа C: Сербия, Южный Судан, победитель отборочного турнира в Пуэрто-Рико, США.
Результаты группового турнира Олимпийских игр 2024 года среди женских сборных:
Группа А: Сербия, Испания, Китай, Пуэрто-Рико.
Группа B: Канада, Нигерия, Австралия, Франция.
Группа С: Германия, США, Япония, Бельгия.
Напомним, Олимпийские игры 2024 года пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.
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