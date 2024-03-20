МОК: Мы слышали ряд агрессивных высказываний России в адрес президента организации

Президент МОК Томас Бах и представитель Марк Адамс прокомментировали обвинения России в адрес руководителя организации.

- Кремль сегодня заявил, что ваше вчерашнее решение нанесло ущерб спортсменам и честности Игр. Как вы сегодня отвечаете на эту критику со стороны России?

- К сожалению, это лишь одна цитата. И есть еще ряд высказываний из России, которые являются чрезвычайно агрессивными. И поскольку некоторые из них также очень личные, то если позволите, я хотел бы попросить Марка Адамса ответить на этот вопрос, - сказал Бах.

- Поскольку это касается лично Президента и даже его национальности, я думаю, что, наверное, будет лучше, если я отвечу на этот вопрос.

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Сегодня мы видели несколько очень агрессивных заявлений из России, но есть даже один комментарий, который выходит за рамки этого. И мы даже видели среди одного или двух те, которые связывают президента, его национальность и Холокост, а это абсолютно неприемлемо и достигает очередного дна, — добавил Адамс.

- Казалось бы, отношения между МОК и Россией, как сказал Марк несколько минут назад, находятся на новом минимуме. "Игры дружбы" запланированы на сентябрь, вы расценили это мероприятие как провокацию и нарушение Олимпийской хартии. Что нужно, чтобы МОК и РФ снова жили мирно? Судя по тому, как обстоят дела, они выбыли из игры как минимум до 2026 года. Я не могу предсказать ситуацию в Лос-Анджелесе, но, конечно, ситуация настолько сложная и настолько укоренившаяся, что ее решение может занять больше времени. Какой путь к миру между МОК и Россией?

- Все очень ясно. В олимпийское движение приглашаются все, кто придерживается правил.

Поэтому если Олимпийский комитет России будет придерживаться правил, то это можно только приветствовать. На данный момент мяч на их стороне. Это наша миссия в олимпийском движении. Согласно Олимпийской хартии, все НОК должны придерживаться ее и ее правил. И опять же, это в их руках.

- Ожидаются ли какие-либо санкции в отношении спортсменов, команд, стран, которые примут участие в "Играх дружбы"?

- Трудно сказать, потому что мы мало что знаем об окончательном формате. Время от времени вы получаете пропагандистские новости здесь и там. Опять же, все противоречиво, единственное, что мы знаем на данный момент - то, что они не имеют международно признанного антидопингового режима, и это в стране, которая имеет некоторую историю манипулирования даже международно признанной антидопинговой системой.

Относительно других мер или санкций. Опять же, мы еще недостаточно знаем о том, что в конце концов должно произойти или произойдет, — сказал Бах.