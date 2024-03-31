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Городской глава Парижа выступил с резким заявлением по поводу россиян и белорусов

Олимпиада
Обновлено

Прекрасно сказал

Городской глава Парижа выступил с резким заявлением по поводу россиян и белорусов

unn.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Городской глава столицы Франции, города Париж Анн Идальго обратился к россиянам и белорусам, которые планируют припереться на Олимпиаду-2024 и выступать на главных играх четырехлетия под нейтральным флагом. Его слова цитирует barrons.com:

"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не будут рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем" – сказал Идальго.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
31.03.2024 в 13:26
Да теперь хоть 060срись, что толку?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
31.03.2024 в 13:26
Да теперь хоть 060срись, что толку?
Ответить
0
0

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