Городской глава Парижа выступил с резким заявлением по поводу россиян и белорусов

Городской глава столицы Франции, города Париж Анн Идальго обратился к россиянам и белорусам, которые планируют припереться на Олимпиаду-2024 и выступать на главных играх четырехлетия под нейтральным флагом. Его слова цитирует barrons.com:

"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не будут рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем" – сказал Идальго.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа.