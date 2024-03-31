Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Городской глава Парижа выступил с резким заявлением по поводу россиян и белорусов
Прекрасно сказал
unn.ua
Городской глава столицы Франции, города Париж Анн Идальго обратился к россиянам и белорусам, которые планируют припереться на Олимпиаду-2024 и выступать на главных играх четырехлетия под нейтральным флагом. Его слова цитирует barrons.com:
"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не будут рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем" – сказал Идальго.
Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа.
Популярное сейчас
- "Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024
- Россияне ночью атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и 11 ударными БпЛА
- Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира
- У Булезы разрыв "крестов". Он пропустит остаток сезона и Олимпиаду
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Комментарии 1