Ангелина Брыкина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по фристайлу

Украинка Ангелина Брыкина стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фристайлу (лыжная акробатика).

В первый соревновательный день юниорского чемпионата мира, который проходит в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко, украинская спортсменка завоевала бронзовую награду.

Ангелина Брыкина стала единственной украинской спортсменкой, которая сумела дойти до финала. В целом она получила 78,76 балла.