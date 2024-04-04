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Ангелина Брыкина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по фристайлу

Олимпиада

Спортсменка показала отличный результат

Ангелина Брыкина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по фристайлу

Фото: Суспільне

Новина українською

Украинка Ангелина Брыкина стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фристайлу (лыжная акробатика).

В первый соревновательный день юниорского чемпионата мира, который проходит в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко, украинская спортсменка завоевала бронзовую награду.

Ангелина Брыкина стала единственной украинской спортсменкой, которая сумела дойти до финала. В целом она получила 78,76 балла.

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Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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