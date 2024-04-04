Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ангелина Брыкина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по фристайлу
Спортсменка показала отличный результат
Фото: Суспільне
Украинка Ангелина Брыкина стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фристайлу (лыжная акробатика).
В первый соревновательный день юниорского чемпионата мира, который проходит в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко, украинская спортсменка завоевала бронзовую награду.
Ангелина Брыкина стала единственной украинской спортсменкой, которая сумела дойти до финала. В целом она получила 78,76 балла.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
- Заглембе сделал официальное заявление относительно инцидента на тренировке
- Феерия Судакова, синхронные победы лидеров АПЛ, заявки ПСЖ и Байера на дубль. Главные новости за 3 апреля
- Перед Олимпиадой сборная Украины сыграет на турнире во Франции. Известны соперники и календарь
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн