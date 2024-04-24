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На Олимпиаде Украина сыграет с третьей командой отбора в Азии. Сейчас есть восемь кандидатов
Количество претендентов сократилось
unn.ua
На футбольном турнире на Олимпийских играх 2024 сборная Украины сыграет в группе В, где одним из соперником, кроме Аргентины и Марокко, будет третья команда отбора в Азии.
Этот отбор продолжается именно в эти дни.
Собственно, по состоянию на сейчас, 24-го апреля, осталось восемь претендентов на три места на Олимпиаде. Это Катар, Япония, Ирак, Вьетнам, Южная Корея, Индонезия, Узбекистан, Саудовская Аравия.
В четвертьфинале эти восемь команд сформировали такие игровые пары:
- (1) Катар - Япония;
- (2) Ирак - Вьетнам;
- (3) Южная Корея - Индонезия;
- (4) Узбекистан - Саудовская Аравия.
В полуфинале между собой сыграют победители пар (1) и (2), а также победители пар (3) и (4). Соперником Украины станет лучший из неудачников полуфинала – определится в матче за третье место.
Четвертьфиналы в отборе в Азии запланированы на 25-е и 26-е апреля, полуфиналы – на 29-е апреля. Соперник Украины определится в матче за третье месте второго мая.
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