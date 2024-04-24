Олимпийский чемпион-1988: Никто никакие палки в колеса вставлять не будет, если его подопечному поступит приглашение от Ротаня

В спортивной карьере бывшего футболиста днепропетровского "Днепра", одесского "Черноморца", запорожского "Металлурга" и криворожского "Кривбасса" Алексея Чередника было много разных ярких событий. Однако можно не сомневаться, что самой главной из них стала золотая медаль Олимпийских Игр 1988 года в Сеуле. Он, как и еще трое игроков из украинских клубов – Алексей Михайличенко, Владимир Лютый и Вадим Тищенко входили в состав сборной СССР, которая в последний раз в своей истории триумфовала на выдающихся соревнованиях.

В этом году в разгар лета в Париже стартует очередная Олимпиада, в которой примет участие сборная Украины. Главному тренеру этой команды Руслану Ротаню в ближайшие месяцы предстоит сформировать окончательный список футболистов, которых он хотел бы видеть на Играх. Учитывая, что Олимпиада-2024 будет официально стартовать 26 июля, за день до начала нового футбольного сезона в Украине (имеется ввиду матч за Суперкубок), можно предположить, что клубные тренеры не слишком радостно отнесутся к отсутствию своих игроков-"олимпийцев" в первых двух турах чемпионата. Особенно это касается старших предусмотренных по возрастному ограничению исполнителей.

Именно Алексея Чередника корреспондент UA-Футбол попросил поделиться мнением по этому поводу.

– Думаю, что клубные тренеры не должны быть недовольны, – говорит он. – Ведь в последний раз представитель постсоветского пространства принимал участие в Олимпиаде в 2012 году, когда руководимая экс-нападающим одесского "Черноморца" и шепетовского "Темпа" Георгием Кондратьевым белорусская сборная смогла туда пробиться. Если принимать представительство наших лучших игроков на Олимпийских Играх, то это событие состоится впервые с 1988 года. Не думаю, что какой-нибудь клубный тренер сможет отказать человеку, у которого может быть единственный в жизни шанс сыграть на Олимпиаде. Поэтому уверен: никто никакие палки в колеса вставлять не будет, если его подопечному поступит приглашение от Ротаня. Будь я главным тренером клуба, то с большой радостью отпустил бы человека на Олимпиаду. Это ведь не только престиж страны, но и имидж команды, которая его воспитала. А если, дай Бог, удастся сыграть на Играх удачно, то и подавно! Помнится, во время моей игровой карьеры тренерам, которые подготовили выигравшего олимпийское золото игрока сборной, присваивали звание заслуженного тренера СССР! Так было с моим первым тренером, да и Евгению Кучеревскому это звание тоже дали. Так что есть стимул. Скажем, донецкий "Шахтер" точно отпустит на Олимпиаду, ведь в его составе достаточно игроков, которые могут заменить того или другого отсутствующего. Другое дело – команда с менее длинной скамейкой запасных. Следует учитывать еще и тот факт, что футбольный турнир Олимпиады продлится 16-17 дней. Ну, пусть в течение двух туров игроков не будет в клубах – и ничего особенного в этом не вижу. Помнится, на Игры 1988 года мы с одноклубниками Лютым и Тищенко тоже выезжали, когда "Днепр" должен был играть несколько туров чемпионата без нас. "Днепр" стал в том году чемпионом.

Говоря о теме возрастного ценза в олимпийских командах, Алексей Чередник вспомнил события того же 1988 года.

– Это была первая Олимпиада, когда не существовало каких-либо ограничений, – продолжает собеседник. - Тренерам сборных можно было использовать футболистов любого возраста. Мне тогда было 28, Лютому – 26, Михайличенко и Яровенко – по 25, а Лосеву вообще 29. Было только одно ограничение: чтобы никто из игроков не был задействован в чемпионате Европы того же года в Германии.

Чередник высоко оценил уровень наших футболистов, благодаря удачному выступлению на чемпионате Европы-2023 сумевших завоевать путевку на Олимпийские Игры в Париже.

- Ребята – молодцы, им можно только поаплодировать. В таких тяжелых условиях в нашей стране суметь подготовиться и пройти столько этапов – это дорогого стоит, - отметил он.