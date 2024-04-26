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Выбор уменьшается. В Азии сократилось количество команд, которые могут попасть в одну группу с Украиной на Олимпиаде
Развязка – вскоре
fifa.com
В Азии продолжается отбор на футбольный турнир летних Олимпийских игр-2024. Остались четыре претендента.
Собственно, три из них точно будут на Олимпиаде. Еще одна сборная из Азии поспорит за место в Париже в межконтинентальном плей-офф с Гвинеей.
В полуфинал квалификационного турнира в Азии вышли Япония, Ирак, Индонезия, Узбекистан.
- Япония - Ирак;
- Индонезия - Узбекистан.
В группу к Украине попадет лучший неудачник полуфиналов, то есть – третья команда отбора. Она определится в очном поединке между двумя сборными, которые проиграют в полуфинале.
Полуфиналы отбора в Азии запланированы на 29-е апреля; матч за третье место – второго мая.
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