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Украина завоевала еще две лицензии на Олимпиаду-2024

Олимпиада
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Украина завоевала еще две лицензии на Олимпиаду-2024

Суспільне Спорт

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По итогам европейской квалификационной регаты представители Украины завоевали две лицензии на Олимпиаду-2024.

Евгения Довгодько заняла третье место в одиночной лодке. Игорь Хмара и Станислав Ковалев по результатам квалификации стали первыми в двойке парного легкого веса.

На Играх-2020 в Токио Украина была представлена только в одной дисциплине в академической гребле, в Париже это будет, по меньшей мере, две дисциплины. Впереди последний этап отбора – мировая квалификационная регата.

Общее количество украинских спортсменов, получивших лицензии на Игры-2024, возросло до 89. А количество видов спорта, где будет представлена Украина, – до 16.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Андрей Хижняк
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