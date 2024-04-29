Украина получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в беговых дисциплинах среди мужчин

Наша сборная завоевала двенадцатую именную лицензию на Олимпиаду-2024 в легкой атлетике. Пропуск на Игры в Париже на дистанции 400 метров получил Александр Погорилко.

Наш спортсмен выиграл 400-метровку на турнире Curacao Sprint Fest в Виллемстаде с результатом 44.94 секунды и установил новый рекорд Украины. Кроме этого, Александр Погорилко выполнил норматив на Олимпиаду-2024, который на дистанции 400 метров составляет 45.00 секунд и завоевал прямую путевку на Игры в Париже. Уроженец Черниговщины впервые выступит на Олимпиаде в личных соревнованиях. В Токио-2020 спортсмен принимал участие в смешанной эстафете 4х400 метров, где наша сборная не смогла преодолеть квалификацию.

В беговых дисциплинах олимпийская лицензия Погорилко стала третьей для нашей сборной. В прошлом году на дистанции 400 метров с барьерами два пропуска получили Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. В общем, Украина завоевала уже 90 лицензий на парижскую Олимпиаду.