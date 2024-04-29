  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украина получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в беговых дисциплинах среди мужчин
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в беговых дисциплинах среди мужчин

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Украина получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в беговых дисциплинах среди мужчин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наша сборная завоевала двенадцатую именную лицензию на Олимпиаду-2024 в легкой атлетике. Пропуск на Игры в Париже на дистанции 400 метров получил Александр Погорилко.

Наш спортсмен выиграл 400-метровку на турнире Curacao Sprint Fest в Виллемстаде с результатом 44.94 секунды и установил новый рекорд Украины. Кроме этого, Александр Погорилко выполнил норматив на Олимпиаду-2024, который на дистанции 400 метров составляет 45.00 секунд и завоевал прямую путевку на Игры в Париже. Уроженец Черниговщины впервые выступит на Олимпиаде в личных соревнованиях. В Токио-2020 спортсмен принимал участие в смешанной эстафете 4х400 метров, где наша сборная не смогла преодолеть квалификацию.

В беговых дисциплинах олимпийская лицензия Погорилко стала третьей для нашей сборной. В прошлом году на дистанции 400 метров с барьерами два пропуска получили Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. В общем, Украина завоевала уже 90 лицензий на парижскую Олимпиаду.

По теме
yellow-arrow
Украина завоевала еще две лицензии на Олимпиаду-2024
yellow-arrow
Выбор уменьшается. В Азии сократилось количество команд, которые могут попасть в одну группу с Украиной на Олимпиаде
yellow-arrow
Олимпийский чемпион-1988: Никто никакие палки в колеса вставлять не будет, если его подопечному поступит приглашение от Ротаня
легкая атлетика Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости