Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболистки Замбии могут пропустить Олимпийские игры этим летом
Не обошлось без коррупционного скандала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА пригрозила Футбольной Ассоциации Замбии (FAZ) приостановлением членства в связи с обвинениями ее президента в отмывании денег и "неправомерном влиянии со стороны третьих лиц". Об этом сообщает The Guardian.
Эндрю Каманга, президент FAZ с 2016 года, на прошлой неделе был обвинен комиссией Замбии по борьбе с наркотиками в получении государственных средств под фальшивыми предлогами и в участии в сговоре с целью мошенничества. Утверждается, что он использовал эти деньги для финансирования поездок двух своих сотрудников на Кубок африканских наций в Кот-д'Ивуар в этом году. Обвинения были выдвинуты также генеральному секретарю Рубену Каманге, а также Мадалицо Каманге и Жаирусу Сиаме, которые поехали на турнир в составе вспомогательного персонала FAZ. Все они отрицают обвинения. Представитель ФИФА по вопросам ассоциаций-членов Кенни Жан-Мари написал в письме к FAZ в прошлую пятницу, что руководящий орган мирового футбола "заинтересовался" этими арестами. Он попросил до вторника предоставить "копии любых документов, полученных в связи с обвинениями".
"Мы хотели бы напомнить вам, что приостановленная ассоциация-член не может пользоваться какими-либо своими членскими правами. Представительские команды, а также аффилированные клубы этой федерации не могут больше участвовать в международных соревнованиях до тех пор, пока не будет отменено приостановление членства. В связи с вышеизложенным, FAZ поручено провести свое ежегодное общее собрание", - говорится в сообщении от Кенни Жан-Мари.
Таким образом, участие женской сборной Замбии на нынешней Олимпиаде находится под угрозой. Футболистки квалифицировались на Олимпийские игры в этом месяце после победы над Марокко со счетом 3:2. Их до сих пор тренирует Брюс Мвапе, который, как полагают, находится под следствием ФИФА после обвинений в неправомерных действиях до и во время женского чемпионата мира прошлого года. В то же время тренер отрицает эти обвинения.
Популярное сейчас
- Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
- Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
- Давид Луис ответил на критику за игру в Челси: Эти люди забыли прошлое
- Украина получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в беговых дисциплинах среди мужчин
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО