Футболистки Замбии могут пропустить Олимпийские игры этим летом

ФИФА пригрозила Футбольной Ассоциации Замбии (FAZ) приостановлением членства в связи с обвинениями ее президента в отмывании денег и "неправомерном влиянии со стороны третьих лиц". Об этом сообщает The Guardian.

Эндрю Каманга, президент FAZ с 2016 года, на прошлой неделе был обвинен комиссией Замбии по борьбе с наркотиками в получении государственных средств под фальшивыми предлогами и в участии в сговоре с целью мошенничества. Утверждается, что он использовал эти деньги для финансирования поездок двух своих сотрудников на Кубок африканских наций в Кот-д'Ивуар в этом году. Обвинения были выдвинуты также генеральному секретарю Рубену Каманге, а также Мадалицо Каманге и Жаирусу Сиаме, которые поехали на турнир в составе вспомогательного персонала FAZ. Все они отрицают обвинения. Представитель ФИФА по вопросам ассоциаций-членов Кенни Жан-Мари написал в письме к FAZ в прошлую пятницу, что руководящий орган мирового футбола "заинтересовался" этими арестами. Он попросил до вторника предоставить "копии любых документов, полученных в связи с обвинениями".

"Мы хотели бы напомнить вам, что приостановленная ассоциация-член не может пользоваться какими-либо своими членскими правами. Представительские команды, а также аффилированные клубы этой федерации не могут больше участвовать в международных соревнованиях до тех пор, пока не будет отменено приостановление членства. В связи с вышеизложенным, FAZ поручено провести свое ежегодное общее собрание", - говорится в сообщении от Кенни Жан-Мари.

Таким образом, участие женской сборной Замбии на нынешней Олимпиаде находится под угрозой. Футболистки квалифицировались на Олимпийские игры в этом месяце после победы над Марокко со счетом 3:2. Их до сих пор тренирует Брюс Мвапе, который, как полагают, находится под следствием ФИФА после обвинений в неправомерных действиях до и во время женского чемпионата мира прошлого года. В то же время тренер отрицает эти обвинения.