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Лукашенко об участии белорусов на Олимпиаде-2024: Если ты уже отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду
Бацька переел картофельников
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже совсем скоро состоятся в Париже самые престижные соревнования по летним видам спорта. К сожалению, на этот праздник также попадут россияне и белорусы в нейтральном статусе. Глава Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно участия его граждан на парижской Олимпиаде во время встречи с жителями Костюковицкого района.
"Это дело спортсмена. Но если ты уже отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Хотелось бы, конечно - гимн, флаг. Но это их жизнь. И она короткая. Я не настаиваю ни на одном из вариантов. Если они поедут - только злее будут", - заявил Лукашенко.
Добавим, что сейчас нейтральные белорусские спортсмены получили 19 олимпийских лицензий. Игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.
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