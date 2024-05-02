НОК Украины и Минмолодежьспорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов относительно нейтральных спортсменов

Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины утвердили рекомендации для украинских атлетов относительно контактов со спортсменами из России и Беларуси.

Комитет разработал протокол, который оставалось согласовать с Комиссией атлетов.

Утвержденные рекомендации для украинских сборников состоят из восьми пунктов:

- воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессорок;

- информировать высшее должностное лицо и руководство делегации о попытках провокационных действий со стороны "нейтральных" спортсменов;

- не участвовать в любом общении (в частности, в соцсетях), не делиться и не реагировать на контент "нейтральных" спортсменов, не публиковать совместные фото и видеоматериалы;

- соблюдать "минимальные требования" относительно правил участия в соревнованиях наряду с представителями РФ и Беларуси;

- во время и вне церемоний награждения держаться на расстоянии от представителей России и Беларуси, а также воздерживаться от совместных фото и видео;

- воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других рекламных мероприятиях вместе с представителями России и Беларуси;

- фиксировать нарушения условий допуска "нейтральных" спортсменов к Олимпиаде и сообщать о них высшему должностному лицу и руководству делегации;

- если спортсмены являются сотрудниками Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других военных формирований - также придерживаться рекомендаций соответствующих органов.

Эти рекомендации касаются контактов не только с представителями России и Беларуси, а в целом с лицами, которые поддерживают вооруженную агрессию против Украины и могут использовать материалы с целью пропаганды.