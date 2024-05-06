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Украинские спортсмены получили 13-ю олимпийскую лицензию по легкой атлетике
Об этом сообщает Суспильне Спорт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Багамах состоялся Чемпионат мира по эстафетному бегу 4 и 5 мая. Олимпийскую лицензию на Игры в Париже украинцы получили в смешанной эстафете 4х400 м по итогам этих соревнований.
Во время "утешительных" забегов на этой дистанции, команды должны были финишировать в топ-2, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду. В итоге нашей сборной в составе Александра Погорилко, Татьяны Мельник, Данилы Даниленко и Анны Рыжиковой удалось финишировать второй, уступив в своем забеге Великобритании.
Кроме того, вторую Олимпиаду подряд Украина будет участвовать в этом виде эстафетного бега. Сама лицензия на Олимпиаду-2024 не является именной, поэтому тренерский штаб нашей сборной по легкой атлетике может определиться с составом команды на соревнования.
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