  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украинские спортсмены получили 13-ю олимпийскую лицензию по легкой атлетике
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские спортсмены получили 13-ю олимпийскую лицензию по легкой атлетике

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Украинские спортсмены получили 13-ю олимпийскую лицензию по легкой атлетике

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На Багамах состоялся Чемпионат мира по эстафетному бегу 4 и 5 мая. Олимпийскую лицензию на Игры в Париже украинцы получили в смешанной эстафете 4х400 м по итогам этих соревнований.

Во время "утешительных" забегов на этой дистанции, команды должны были финишировать в топ-2, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду. В итоге нашей сборной в составе Александра Погорилко, Татьяны Мельник, Данилы Даниленко и Анны Рыжиковой удалось финишировать второй, уступив в своем забеге Великобритании.

Кроме того, вторую Олимпиаду подряд Украина будет участвовать в этом виде эстафетного бега. Сама лицензия на Олимпиаду-2024 не является именной, поэтому тренерский штаб нашей сборной по легкой атлетике может определиться с составом команды на соревнования.

По теме
yellow-arrow
Известен последний соперник сборной Украины на Олимпиаде
yellow-arrow
НОК Украины и Минмолодежьспорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов относительно нейтральных спортсменов
yellow-arrow
Вице-президент УАФ: В Украине достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во ОИ-2024
Олимпийская сборная Украины сборная Украины по легкой атлетике Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости