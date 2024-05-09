Украина будет участвовать на Олимпийских играх в женском бадминтоне

Квалификация на Олимпиаду-2024 в одиночных женских соревнованиях по бадминтону проходили при Всемирной федерации бадминтона (BWF). Окончательный зачет обнародовали 30 апреля, а Полина Бугрова заняла в нем 74-е место. Украинка получила путевку на Олимпиаду благодаря ограничениям для национальных комитетов: для бадминтонисток из топ-16 из одной страны действовала квота в две игроки, для остальных - по одной.

Квалификационный рейтинг учитывает результаты с 1 мая 2023 года по 28 апреля 2024-го и в течение этого периода наша спортсменка приняла участие в 25 турнирах и заработала 24947 очков. Полина Бугрова станет четвертой олимпийской бадминтонисткой Украины в одиночном женском разряде после Елены Ноздрань, Ларисы Григи и Марии Улитиной. Лучший результат на Олимпийских играх в этом виде соревнований - 1/8 финала Марии Улитиной в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Добавим, что бадминтон будет 18-м видом спорта, в котором наша сборная будет представлена на Олимпиаде в Париже. В целом Украина получила уже 96 лицензий на самые престижные соревнования года.