Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гребчица Мария Повх завоевала олимпийскую лицензию в байдарке-одиночке
Об этом сообщает Суспильне Спорт
Фото: Getty Images
В венгерском Сегеде состоялся европейский лицензионный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Это была последняя возможность получить олимпийские лицензии в каноэ-спринте: в одиночках их получали топ-2 участники финала А. В решающем этапе соревнований, Мария Повх прошла первую половину дистанции четвертой, однако следующие 250 метров преодолела быстрее всех участниц. В итоге украинская гребчица одержала победу в финале, опередив шестикратную чемпионку мира Анежку Палоудову на 0.06 секунд.
Мария Повх завоевала первую лицензию для Украины на Олимпиаду-2024 в женской байдарке-спринте. Перед этим в байдарке наша сборная имела только одну лицензию (в байдарке-четверке на 500 м). В целом Украина уже получила седьмой пропуск на Олимпиаду-2024 в гребле на байдарках и каноэ.
Сама же лицензия Марии Повх является неименной, поэтому тренерский штаб сборной Украины может отправить на нынешнюю Олимпиаду другую гребчицу в этом виде. Количество олимпийских лицензий, которые получили наши спортсмены, выросло до 97.
Популярное сейчас
- Чудо, ценой в финал. Байер — Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Байер - Рома 2:2 (общий счет - 4:2). Девяносто семь, сорок девять и три
- Каньисарес: Лунин заслуживает сыграть в финале ЛЧ, но если Куртуа скажет, что он готов, то будет играть он
- Украинские спортсмены получили 13-ю олимпийскую лицензию по легкой атлетике
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО