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Гребчица Мария Повх завоевала олимпийскую лицензию в байдарке-одиночке

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Гребчица Мария Повх завоевала олимпийскую лицензию в байдарке-одиночке

Фото: Getty Images

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В венгерском Сегеде состоялся европейский лицензионный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Это была последняя возможность получить олимпийские лицензии в каноэ-спринте: в одиночках их получали топ-2 участники финала А. В решающем этапе соревнований, Мария Повх прошла первую половину дистанции четвертой, однако следующие 250 метров преодолела быстрее всех участниц. В итоге украинская гребчица одержала победу в финале, опередив шестикратную чемпионку мира Анежку Палоудову на 0.06 секунд.

Мария Повх завоевала первую лицензию для Украины на Олимпиаду-2024 в женской байдарке-спринте. Перед этим в байдарке наша сборная имела только одну лицензию (в байдарке-четверке на 500 м). В целом Украина уже получила седьмой пропуск на Олимпиаду-2024 в гребле на байдарках и каноэ.

Сама же лицензия Марии Повх является неименной, поэтому тренерский штаб сборной Украины может отправить на нынешнюю Олимпиаду другую гребчицу в этом виде. Количество олимпийских лицензий, которые получили наши спортсмены, выросло до 97.

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Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 гребля на байдарках и каноэ Мария Повх
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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