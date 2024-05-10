Гребчица Мария Повх завоевала олимпийскую лицензию в байдарке-одиночке

В венгерском Сегеде состоялся европейский лицензионный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Это была последняя возможность получить олимпийские лицензии в каноэ-спринте: в одиночках их получали топ-2 участники финала А. В решающем этапе соревнований, Мария Повх прошла первую половину дистанции четвертой, однако следующие 250 метров преодолела быстрее всех участниц. В итоге украинская гребчица одержала победу в финале, опередив шестикратную чемпионку мира Анежку Палоудову на 0.06 секунд.

Мария Повх завоевала первую лицензию для Украины на Олимпиаду-2024 в женской байдарке-спринте. Перед этим в байдарке наша сборная имела только одну лицензию (в байдарке-четверке на 500 м). В целом Украина уже получила седьмой пропуск на Олимпиаду-2024 в гребле на байдарках и каноэ.

Сама же лицензия Марии Повх является неименной, поэтому тренерский штаб сборной Украины может отправить на нынешнюю Олимпиаду другую гребчицу в этом виде. Количество олимпийских лицензий, которые получили наши спортсмены, выросло до 97.