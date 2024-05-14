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WADA созывает внеочередное заседание из-за китайских пловцов

Олимпиада

Об этом сообщает BBC

WADA созывает внеочередное заседание из-за китайских пловцов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Через несколько месяцев должна начаться парижская Олимпиада, но уже ощущается эхо предыдущей, которая состоялась в Японии. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) созвало внеочередное заседание, чтобы обсудить дело 23 китайских пловцов, которые получили положительные допинг-пробы на запрещенный препарат, но были допущены к соревнованиям на Олимпиаде в Токио.

В организации заявили, что пятничное заседание ее совета учредителей было созвано для того, чтобы ее члены могли "получить дополнительную информацию по этому важному вопросу от экспертов Всемирного антидопингового агентства". В прошлом месяце WADA подверглось критике, когда стало известно, что пловцов не отстранили от соревнований после положительного результата теста на сердечный препарат триметазидин, который может улучшать спортивные результаты, перед Играми 2021 года. Организация заявила, что "не в состоянии опровергнуть" выводы Китайского антидопингового агентства (Chinada) о том, что причиной провала тестов было загрязнение.

Исполнительный директор Антидопингового агентства США (Usada) Трэвис Тайгарт обвинил организацию в сокрытии фактов, которые WADA отвергла как "абсолютно ложные и клеветнические". Среди других критиков была организация Aquatics GB, которая заявила, что "чрезвычайно обеспокоена" этими обвинениями. С тех пор WADA начало независимое расследование дела, результаты которого ожидаются этим летом. Совет учредителей, состоящий из 42 членов, является высшим органом принятия решений WADA, в состав которого входят представители олимпийского движения и различных государственных органов.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио китайские спортсмены выиграли 6 медалей в плавании: три золота, два серебра и одну бронзу.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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