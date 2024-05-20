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Украина завоевала две лицензии на Олимпиаду-2024 в настольном теннисе

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Украина завоевала две лицензии на Олимпиаду-2024 в настольном теннисе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках европейского квалификационного турнира отобраться на парижскую Олимпиаду удалось сразу двум нашим спортсменам в настольном теннисе. До последнего раунда борьбы за лицензию дошли Ярослав Жмуденко и Маргарита Песоцкая. Оба оказались в "Сетке 3", то есть там, где разыгрывались последние три из пяти олимпийских лицензий. Жмуденко завоевал свою еще в полуфинале турнира, тогда как Песоцкая завоевала свою в матче за последнюю доступную лицензию. В заключении Украина будет иметь в этом виде спорта по одному представителю среди мужчин и среди женщин на Олимпиаде-2024.

Для Ярослава Жмуденко это будет уже вторая Олимпиада в карьере: на Играх-2012 в Лондоне украинец проиграл в первом раунде. Маргарита Песоцкая будет играть на Олимпиаде четвертый раз в карьере. Лучший результат нашей олимпийской сборной на таких соревнованиях в настольном теннисе - выход в четвертый круг Коу Лея среди мужчин в 2016 году, а у женщин это был третий раунд на Играх-2012 от Песоцкой.

Добавим, что Украина получила уже 99 лицензий на Олимпиаду-2024.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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