Официально. Украина возьмет участие в Олимпийских играх в Париже

Украина официально подтвердила участие на Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Глава Минмолодежиспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт провели встречу с журналистами, где подчеркнули "особое значение" Олимпиады для Украины.

В Минмолодежиспорта и НОК Украины заявили о важности продолжения борьбы против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Напомним, что ранее не исключалась возможность бойкота Олимпиады, однако в итоге Украина будет представлена на турнире.