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Официально. Украина возьмет участие в Олимпийских играх в Париже

Олимпиада

Соответствующее решение появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины

Официально. Украина возьмет участие в Олимпийских играх в Париже

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина официально подтвердила участие на Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Глава Минмолодежиспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт провели встречу с журналистами, где подчеркнули "особое значение" Олимпиады для Украины.

В Минмолодежиспорта и НОК Украины заявили о важности продолжения борьбы против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Напомним, что ранее не исключалась возможность бойкота Олимпиады, однако в итоге Украина будет представлена на турнире.

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