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Официально. Украина возьмет участие в Олимпийских играх в Париже
Соответствующее решение появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина официально подтвердила участие на Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.
Глава Минмолодежиспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт провели встречу с журналистами, где подчеркнули "особое значение" Олимпиады для Украины.
В Минмолодежиспорта и НОК Украины заявили о важности продолжения борьбы против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
Напомним, что ранее не исключалась возможность бойкота Олимпиады, однако в итоге Украина будет представлена на турнире.
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