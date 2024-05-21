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Украина получила третью лицензию в академической гребле на Олимпиаду-2024

Олимпиада

Наша сборная уже имеет 103 спортсменов, которые примут участие на соревнованиях в Париже

Украина получила третью лицензию в академической гребле на Олимпиаду-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно состоялась последняя отборочная регата-2024 в швейцарском Люцерне. Как сообщает Суспильне Спорт, наша сборная по академической гребле получила лицензию на Олимпиаду-2024 в женских парных четверках.

Чтобы попасть на самые престижные соревнования этого лета, нужно было попасть в двойку лучших экипажей заключительного отборочного турнира. Нашу сборную представляли Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова. В финале Люцерна украинки заняли второе место и уступили "золото" лишь представительницам США - отставание на финише составило 0.23 секунды. Этот результат и позволил нашим спортсменкам завоевать олимпийскую лицензию.

Наша сборная в седьмой раз будет представлена на Олимпиаде в женских парных четверках. В этой дисциплине украинки не квалифицировались только на Игры-2020 в Токио. Женские парные четверки - третья дисциплина Олимпиады-2024, в которую квалифицировались наши гребцы. Украина также получала лицензии в мужских парных двойках легкого веса и женских одиночках.

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Олимпийская сборная Украины академическая гребля Олимпиада-2024
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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