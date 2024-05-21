Украина получила третью лицензию в академической гребле на Олимпиаду-2024

Недавно состоялась последняя отборочная регата-2024 в швейцарском Люцерне. Как сообщает Суспильне Спорт, наша сборная по академической гребле получила лицензию на Олимпиаду-2024 в женских парных четверках.

Чтобы попасть на самые престижные соревнования этого лета, нужно было попасть в двойку лучших экипажей заключительного отборочного турнира. Нашу сборную представляли Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова. В финале Люцерна украинки заняли второе место и уступили "золото" лишь представительницам США - отставание на финише составило 0.23 секунды. Этот результат и позволил нашим спортсменкам завоевать олимпийскую лицензию.

Наша сборная в седьмой раз будет представлена на Олимпиаде в женских парных четверках. В этой дисциплине украинки не квалифицировались только на Игры-2020 в Токио. Женские парные четверки - третья дисциплина Олимпиады-2024, в которую квалифицировались наши гребцы. Украина также получала лицензии в мужских парных двойках легкого веса и женских одиночках.