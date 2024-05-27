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Камила Конотоп представит Украину на Олимпийских играх-2024
Украина будет представлена в тяжелой атлетике на Олимпиаде
фото - dinamo.kharkiv.ua
В Олимпийском квалификационном рейтинге, который 24 мая опубликовала Международная федерация тяжелой атлетики, Камила Конотоп заняла 2 место в весовой категории до 59 килограмм. Это гарантировало Украине индивидуальную квоту на Игры-2024.
Федерация тяжелой атлетики Украины подтвердила участие Камилы Конотоп на Олимпиаде в Париже. Для спортсменки это будут вторые Олимпийские Игры в карьере.
Таким образом Украина будет представлена одной спортсменкой на главном старте четырехлетия.
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Источник:НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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