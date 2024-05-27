Камила Конотоп представит Украину на Олимпийских играх-2024

В Олимпийском квалификационном рейтинге, который 24 мая опубликовала Международная федерация тяжелой атлетики, Камила Конотоп заняла 2 место в весовой категории до 59 килограмм. Это гарантировало Украине индивидуальную квоту на Игры-2024.

Федерация тяжелой атлетики Украины подтвердила участие Камилы Конотоп на Олимпиаде в Париже. Для спортсменки это будут вторые Олимпийские Игры в карьере.

Таким образом Украина будет представлена одной спортсменкой на главном старте четырехлетия.