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Украина завоевала одну лицензию на Олимпиаду-2024 в маунтинбайке
Об этом сообщает Суспильне Спорт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наша сборная получила третий пропуск на парижскую Олимпиаду в велоспорте. Украинские спортсменки завоевали олимпийский пропуск в женском маунтинбайке по результатам обновленных мировых рейтингов.
Отбор на Олимпиаду-2024 в маунтинбайке проходил в два этапа: сначала лицензии разыгрывали на континентальных и мировых первенствах, а позже основная часть пропусков на Игры в Париже приобреталась через мировые олимпийские рейтинги. Именно благодаря обновленному олимпийскому рейтингу наша сборная и получила лицензию на предстоящие летние соревнования. Стоит отметить, что эти пропуска на Олимпиаду-2024 были неименными, их получали страны.
Добавим, что наша сборная уже имеет 104 лицензии на Олимпийские игры в Париже.
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