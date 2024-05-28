Украина завоевала одну лицензию на Олимпиаду-2024 в маунтинбайке

Наша сборная получила третий пропуск на парижскую Олимпиаду в велоспорте. Украинские спортсменки завоевали олимпийский пропуск в женском маунтинбайке по результатам обновленных мировых рейтингов.

Отбор на Олимпиаду-2024 в маунтинбайке проходил в два этапа: сначала лицензии разыгрывали на континентальных и мировых первенствах, а позже основная часть пропусков на Игры в Париже приобреталась через мировые олимпийские рейтинги. Именно благодаря обновленному олимпийскому рейтингу наша сборная и получила лицензию на предстоящие летние соревнования. Стоит отметить, что эти пропуска на Олимпиаду-2024 были неименными, их получали страны.

Добавим, что наша сборная уже имеет 104 лицензии на Олимпийские игры в Париже.