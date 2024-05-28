Олимпиада
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СМИ: Катар примет Олимпийские игры-2036
Сейчас стороны согласовывают окончательные условия сделки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Столица Катара Доха примет Олимпийские игры 2036 года.
По информации Relevo, согласовываются окончательные детали с Международным олимпийским комитетом.
Сейчас уже известно, что Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 году летние Олимпийские игры встретит австралийский Брисбен.
Кандидатура Катара была рассмотрена, потому что Доха уже более 10 лет принимает крупные мировые мероприятия.
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