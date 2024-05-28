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СМИ: Катар примет Олимпийские игры-2036

Олимпиада
Обновлено

Сейчас стороны согласовывают окончательные условия сделки

СМИ: Катар примет Олимпийские игры-2036

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Столица Катара Доха примет Олимпийские игры 2036 года.

По информации Relevo, согласовываются окончательные детали с Международным олимпийским комитетом.

Сейчас уже известно, что Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 году летние Олимпийские игры встретит австралийский Брисбен.

Кандидатура Катара была рассмотрена, потому что Доха уже более 10 лет принимает крупные мировые мероприятия.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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