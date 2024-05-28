СМИ: Катар примет Олимпийские игры-2036

Столица Катара Доха примет Олимпийские игры 2036 года.

По информации Relevo, согласовываются окончательные детали с Международным олимпийским комитетом.

Сейчас уже известно, что Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 году летние Олимпийские игры встретит австралийский Брисбен.

Кандидатура Катара была рассмотрена, потому что Доха уже более 10 лет принимает крупные мировые мероприятия.