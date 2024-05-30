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Украина получила очередной пропуск на Олимпиаду-2024 по пулевой стрельбе

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Украина получила очередной пропуск на Олимпиаду-2024 по пулевой стрельбе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина завоевала уже шестую лицензию на Олимпийские игры-2024 в стрельбе. Ее получил Максим Городинец на Евро-2024 по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе на дистанциях 25 м и 50 м является одним из последних этапов отбора на Олимпиаду-2024, где разыгрывались лицензии в двух видах стрельбы: из пистолета на дистанции 25 метров, а также из винтовки из трех положений (на 50 м). Последнюю возможность зацепиться за олимпийский пропуск Украина имела в мужской скоростной стрельбе из пистолета. По итогам квалификации в финал прошли сразу двое наших спортсменов - Максим Городинец и Владимир Пастернак. Именно один из них и имел возможность принести для Украины лицензию. В итоге Городинец получил бронзу и очередной пропуск на парижскую Олимпиаду.

Всего Украина имеет шесть лицензий в стрельбе: пять в пулевой и одна в стендовой. Пропуск Городинца является неименным и это означает, что на Олимпиаду-2024 тренерский штаб нашей сборной может выставить другого стрелка. Стоит отметить, что Украина уже имеет 105 лицензий на парижскую Олимпиаду.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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