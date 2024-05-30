Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпийский чемпион Рио-2016 не выступит на Олимпиаде в Париже - его дисквалифицировали за допинг
Об этом сообщает Athletics Integrity Unit
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Тьяго Браз не выступит на Играх в Париже, поскольку он получил дисквалификацию на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Бразильца сначала временно отстранили от выступлений в 2023 году перед ЧМ по легкой атлетике из-за положительного допинг-теста. Впрочем, в этом году, накануне Олимпиады, у спортсмена снова обнаружили следы запрещенного вещества - остарина, который может способствовать росту мышц.
Изначально дисциплинарный комитет требовал дисквалификации Тьяго Браза на четыре года, но комиссия решила уменьшить этот срок до 16 месяцев. На решение комиссии повлияли показания бразильца, поскольку он заявил, что неосознанно употреблял вещество из-за спортивных добавок, которые ему дал его диетолог. Кроме того, легкоатлет собирается подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Швейцарии.
Для Тьяго Брази Олимпиада-2024 могла стать третьей в карьере. Две предыдущие бразильский легкоатлет завершал с медалями: на домашних Играх в Рио стал чемпионом, а на Олимпиаде в Токио выиграл бронзу.
Популярное сейчас
- Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
- Афинское чудо, новые тренеры Барсы и Баварии. Главные новости за 29 мая
- Камила Конотоп представит Украину на Олимпийских играх-2024
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО