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Олимпийский чемпион Рио-2016 не выступит на Олимпиаде в Париже - его дисквалифицировали за допинг

Олимпиада
Обновлено

Об этом сообщает Athletics Integrity Unit

Олимпийский чемпион Рио-2016 не выступит на Олимпиаде в Париже - его дисквалифицировали за допинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Тьяго Браз не выступит на Играх в Париже, поскольку он получил дисквалификацию на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Бразильца сначала временно отстранили от выступлений в 2023 году перед ЧМ по легкой атлетике из-за положительного допинг-теста. Впрочем, в этом году, накануне Олимпиады, у спортсмена снова обнаружили следы запрещенного вещества - остарина, который может способствовать росту мышц.

Изначально дисциплинарный комитет требовал дисквалификации Тьяго Браза на четыре года, но комиссия решила уменьшить этот срок до 16 месяцев. На решение комиссии повлияли показания бразильца, поскольку он заявил, что неосознанно употреблял вещество из-за спортивных добавок, которые ему дал его диетолог. Кроме того, легкоатлет собирается подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Швейцарии.

Для Тьяго Брази Олимпиада-2024 могла стать третьей в карьере. Две предыдущие бразильский легкоатлет завершал с медалями: на домашних Играх в Рио стал чемпионом, а на Олимпиаде в Токио выиграл бронзу.

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Допинг дисквалификация Олимпиада-2024 прыжки с шестом
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Источник:
Athletics Integrity Unit
Опубликовал: Александр Гресь
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