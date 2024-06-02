Украина получила второй пропуск на Олимпиаду-2024 в боксе

Украинский спортсмен Айдер Абдураимов получил для нашей сборной олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже. Боксер сделал это на мировом квалификационном турнире, который проходит в Таиланде.

Абдураимов выступает в весе до 57 кг, где в рамках этого соревнования разыгрывались всего три пропуска на Олимпиаду. Украинец должен был одолеть пятерых соперников для получения лицензии на Игры-2024. В боях против Йоэла Финола (Венесуэла), Мвенго Мвале (Замбия), Асрора Вохидова (Таджикистан), Дениса Бриля (Германия) и Мунарбека Сеитбека Улу (Кыргызстан), ни один судья не отдал предпочтение соперникам Айдера Адбураимова, только в четвертьфинальном поединке против немца, один судья зафиксировал ничью. В общем, по итогам пяти боев - 24-0 по судейским запискам, все в пользу 20-летнего спортсмена.

Добавим, что для нашей сборной это вторая лицензия в боксе на Олимпиаду-2024. Первую завоевал 28-летний Александр Хижняк - серебряный призер Олимпиады-2020.