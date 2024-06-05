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Из Парижа выселили более 12 тысяч бездомных накануне Олимпиады

Олимпиада

Переселение началось весной 2023 года

Из Парижа выселили более 12 тысяч бездомных накануне Олимпиады

фото из свободных источников

Новина українською

Из Парижа и его окрестностей в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 выселили более 12,5 тысяч бездомных.

Активный процесс переселения палаточных городков в Париже начался весной 2023 года. С тех пор власти принудительно переселили 12 545 человек.

Власти также демонтировали палаточные лагеря в столице, где находили убежище нелегальные мигранты, и не позволили им вернуться на те же места, не предоставив им более безопасного решения и убежища, добавляется в отчете.

Организация предложила создать 20 000 приютов, в том числе 7 000 в Иль-де-Франс, по всей стране, а также гуманитарный центр для выселенных из Парижа.

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Источник:
pna.gov.ph
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
05.06.2024 в 22:08
Мало, надо еще с крысами и клопами разобраться
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
05.06.2024 в 22:08
Мало, надо еще с крысами и клопами разобраться
Ответить
1
0

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