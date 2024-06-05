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Из Парижа выселили более 12 тысяч бездомных накануне Олимпиады
Переселение началось весной 2023 года
фото из свободных источников
Из Парижа и его окрестностей в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 выселили более 12,5 тысяч бездомных.
Активный процесс переселения палаточных городков в Париже начался весной 2023 года. С тех пор власти принудительно переселили 12 545 человек.
Власти также демонтировали палаточные лагеря в столице, где находили убежище нелегальные мигранты, и не позволили им вернуться на те же места, не предоставив им более безопасного решения и убежища, добавляется в отчете.
Организация предложила создать 20 000 приютов, в том числе 7 000 в Иль-де-Франс, по всей стране, а также гуманитарный центр для выселенных из Парижа.
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