Сергей Чуйченко: Нежеланию Челси видеть Мудрика на Олимпиаде нахожу лишь одно объяснение

Этим летом у наших сборных достаточно насыщенная программа участия в турнирах самого высокого уровня. У национальной команды Украины идут последние приготовления к старту в чемпионате Европы в Германии, а олимпийская сборная готовится к Олимпиаде-2024 во Франции. Для каждого из сборников очень престижно сыграть на подобных форумах, ведь для кого-то из них это будет дебют на столь высоком уровне, а для кого-то, как ни печально отмечать, это станет лебединой песней.

Один из игроков сборной Украины, полузащитник Михаил Мудрик готов приносить пользу на двух фронтах – как в контенентальном первенстве с главной командой, так и на Олимпиаде с командой Руслана Ротаня, которой в прошлом году помог завоевать путевку на Игры.

Однако недавно появилась информация, что его нынешний клуб, лондонский "Челси", не заинтересован в участии Мудрика в Олимпийских Играх, не входящих в календарь ФИФА.

Мнение на этот счет и ожидание от второго по счету июньского товарищеского матча нашей национальной сборной с Польшей UA-Футбол высказал известный в прошлом форвард полтавской "Ворсклы" и "Александрии" Сергей Чуйченко.

- В таком престижном и знаковом соревновании, как Олимпиада, можно участвовать далеко не каждый год, поэтому, конечно, стремление любого футболиста сыграть в нем вполне понятно. Каждому хочется попробовать себя в турнире мирового уровня и добиться хороших результатов. И Мудрик – не исключение. Что касается нежелания "Челси" видеть украинского игрока на Олимпиаде, то этому я нахожу только одно объяснение: думаю, что клуб ставит перед сезоном-2024/25 серьезные задачи и поэтому в нем переживают, чтобы Михаил не получил травму. Не следует ведь забывать, что "Челси" за Мудрика отдал серьезные деньги. Трудно сказать, даст согласие лондонский клуб на участие игрока в Олимпиаде или нет, но очень хотелось бы, чтобы здравый смысл все же возобладал и англичане подошли к этому вопросу с пониманием.

- Завтра сборную Украины ждет товарищеская встреча с поляками. Какие ожидания?

– Уверен, что как и с Германией, у нашей сборной с Польшей тоже нелегкий матч будет. Польская сборная – команда ровная, строго действует в обороне, а впереди играет "человек-гол" – Роберт Левандовский. И все же с этим соперником можно играть и даже побеждать, что Украина не уже доказывала. Считаю, что наша сборная сейчас искусная во всех линиях, поэтому завтра в Варшаве она должна показать хороший футбол. Это станет отличным подарком для украинских болельщиков и журналистов, отмечающих сегодня свой профессиональный праздник. С чем их всех я искренне поздравляю!