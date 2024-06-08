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В МОК объяснили, как обеспечат безопасность для спортсменов на Олимпиаде-2024

Олимпиада
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В МОК объяснили, как обеспечат безопасность для спортсменов на Олимпиаде-2024

unn.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель Международного олимпийского комитета рассказал, кто ответственен за обеспечение безопасного пребывания спортсменов на Олимпиаде-2024. Его слова цитирует L'Equipe:

"На Олимпийских играх 2024 года в Париже принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов. Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности. Также существует тесное международное сотрудничество.

Исходя из этого, МОК полностью доверяет французским властям и их тесному сотрудничеству со своими международными партнерами" – сказали в МОК.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа.

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