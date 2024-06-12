Шесть игроков не примут участие на Олимпиаде от сборной Франции

Французы мечтали собрать очень сильную команду на домашнюю Олимпиаду. Однако они встретили сильное сопротивление со стороны клубов, которые не хотят отпускать своих игроков на соревнования. Главный тренер молодежной сборной Тьерри Анри не сможет привлечь всех талантливых футболистов молодого поколения. Федерация футбола Франции сообщила, что Лукас Шевалье, Бафоде Диаките, Ленни Йоро (все трое - "Лилль"), Брэдли Барколя, Уоррен Заир-Эмери (оба из "ПСЖ") и Матис Тель ("Бавария") не получили разрешения на участие в Олимпийских Играх.

Сообщается, что вместо них к команде присоединились Крислен Мацима ("Монако"), Энди Диуф ("Ланс") и Райан Черки ("Лион"). Предигровое собрание французской молодежки начнется уже в это воскресенье. В нем примут участие двадцать два игрока, где четырех из них Анри придется позже отсеять.

Основу каждой команды, участвующей в Олимпиаде-2024, составляют игроки, рожденные после 1 января 2001 года. Также в составе могут быть трое игроков, старше 23 лет. Тьерри Анри включил в состав своей команды только двух таких футболистов: Александра Ляказетта из "Лиона" и Жана-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас".

Напомним, что Олимпиада-2024, которая будет проходить в Париже, продлится с 26 июля по 11 августа.